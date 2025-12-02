Die Aktie von Apple ist derzeit nicht zu bremsen. Zum Wochenauftakt markierte sie ein neues Rekordhoch und gehörte erneut zu den stärksten Werten Dow Jones. Auch im 3-Monatsvergleich liegt sie mit einem Plus von 22 Prozent auf Platz drei der besten Werte im US-Leitindex. Apple treibt seine KI-Offensive voran und holt sich dafür prominente Verstärkung aus den Reihen der Konkurrenz.Amar Subramanya, ein erfahrener Manager mit Google-Vergangenheit, übernimmt künftig die Leitung der KI-Entwicklung beim ...

