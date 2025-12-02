The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2025
ISIN Name
US143658BV39 CARNIVAL 22/27 CV
US3444153023 FORM.DE C.Y C.ADR 1/5/EO1
DE000DDA0N31 DZ BANK IS.A1052
US143658BU55 CARNIVAL 22/27 CV 144A
CH1227937690 E.ON SE MTN 22/25
XS2273109525 BARCLAYS BK 20/25 MTN UP
XS0236800412 ORANGE 05/25
DE000HCB0B02 HCOB IHS 23/25
XS2558915455 EDC 22/25 MTN
CH1230759495 UBS SWITZERL 22/25 MTN
DE000A30V4H5 DT.BANK MTN 22/25
XS2563002901 MUNICIP.FIN. 22/29 MTN
