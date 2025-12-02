© Foto: picture alliance/Zoonar/Cigdem Simsek

Hinter den Anteilen von iRobot liegt ein kurioser Handelstag. Erst explodierte der Kurs, dann warnte das Unternehmen vor einer unmittelbar bevorstehenden Pleite. iRobot: Sterbender Hersteller von Saugrobotern Staubsaugerroboter sind aus vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Vor allem in China gefertigte Geräte, darunter auch solche von Xiaomi, haben die Geräte in den vergangenen Jahren für viele Verbraucherinnen und Verbraucher erschwinglich gemacht. Das jedoch hat Branchenpionier iRobot in operative und finanzielle Bedrängnis gebracht. Das Unternehmen wird schon länger als Pleitekandidat gehandelt. Ein Minus von 96,8 Prozent in den vergangenen 3 Jahren ist der Beweis hierfür. Zuletzt …