Die Aktie von Bilfinger kann im frühen Handel Zugewinne verzeichnen. Sie notiert nur knapp unter ihrem vor wenigen Wochen markierten Allzeithoch. Heute findet bei dem Unternehmen der Kapitalmarkttag statt. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung gab der MDAX-Konzern bekannt, seine Umsatzdynamik in den kommenden Jahren deutlich steigern zu wollen.Bilfinger stellt die Weichen auf beschleunigtes Wachstum und höhere Ertragskraft. Bis 2030 strebt der Industriedienstleister aus Mannheim ein Umsatzwachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
