Die Aktie der DHL Group hat weiter Boden gut machen können. Die Chancen steigen, dass die Anteile des Logistikriesen bald wieder einen Versuch unternehmen werden, das bisherige Jahreshoch bei 45,70 Euro zu überwinden. In diesem Fall gibt es dann nur noch zwei größere Hürden, bevor der Weg nach oben rein charttechnisch betrachtet frei wäre. So liegen die nächsten Widerstände dann bei 46,33 und 46,62 Euro. Sollten aber auch diese Hürden genommen werden, gibt es vorerst keine ernsthaften Widerstände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...