Ein surrealistisches Weihnachtserlebnis in Bergen: Im Dezember lädt die Universität Bergen die Öffentlichkeit ein, eine einzigartige Mischung aus festlicher Stimmung und starken Werten zu erleben, mit der Eröffnung von The Academic Gingerbread Town einer Feier der akademischen Freiheit, Diversität und demokratischen Prinzipien.

Die "Academic Gingerbread Town" befindet sich im beliebten Universitätsmuseum von Bergen, Norwegen, und stellt eine Fantasieversion des Universitätscampus dar. Sie umfasst sowohl lebensechte Modelle bekannter UiB-Gebäude als auch Lebkuchenmodelle von Universitäten in Trümmern, Saurons Auge gepaart mit dem EU-Parlament, den Sturm auf das US-Kapitol und durch den Klimawandel überschwemmte Häuser. Die Stadt besteht aus fast 200 Lebkuchen-Kreationen.

Die Bauwerke sind mit Slogans wie "Pussy Power", "Zensur", "Redefreiheit", "Transrechte", "Palästina", "Gesundheit von Frauen", "Klimawandel", "sexuelle Freiheit" und "Tierschutz" übersät.

Die Stadt wurde von Studenten und Mitarbeitern gebaut und soll viel mehr sein als nur eine saisonale Dekoration. Sie ist ein essbarer Ausdruck der Werte, die die Universität und ihre globale akademische Gemeinschaft ausmachen.

Laut dem Academic Freedom Index hat die akademische Freiheit in den letzten 10 Jahren in einer Reihe von Ländern abgenommen. Die akademische Lebkuchenstadt soll auf dieses Problem aufmerksam machen.

"Akademische Freiheit war noch nie so wichtig wie heute. Wir solidarisieren uns mit allen, deren akademische Freiheit eingeschränkt wird. Wir möchten auch zeigen, dass akademische Freiheit bei uns immer ein Zuhause haben wird", sagt Margareth Hagen, Rektorin der Universität Bergen.

Die Universität hat fast 300 Kilogramm Teig, Lebkuchen-Bausätze, Puderzucker und Dekorationen an Studierende und Mitarbeiter verteilt.

Besucher aller Altersgruppen sind herzlich eingeladen, die akademische Lebkuchenstadt im Dezember zu erkunden, die festliche Atmosphäre zu genießen und über die Bedeutung der akademischen Freiheit nachzudenken, während sie den gemütlichen Charme der Weihnachtszeit in Bergen genießen.

Ort: Das Universitätsmuseum von Bergen

Eröffnungstermin: 1. Dezember 2025

Hier finden Sie Bilder der akademischen Lebkuchenstadt zur freien Verwendung. Alle Fotos müssen mit folgendem Vermerk versehen werden: Eivind Senneset UiB. https://uib.mediebank.no/p/kommunikasjonsavdelingen/album/z9pJr4gIMdQpFbdJh2DO

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251201422407/de/

Contacts:

Pressebüro, UiB: desk@uib.no