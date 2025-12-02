Anzeige
Dienstag, 02.12.2025
WKN: A2N6F4 | ISIN: FI4000297767
PR Newswire
02.12.2025 08:06 Uhr
55 Leser
Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)

Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 02

01/12/2025
Name Valuation Date Ticker ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (Shareclass) NAV per Share
Local 		Currency
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 01/12/2025 BPDG IE00060Z4AE1 94300000.00 1063000141.52 8.506 GBP
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 01/12/2025 BPDU IE00060Z4AE1 94300000.00 1063000141.52 11.2725 USD
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 01/12/2025 BPGU IE000ASNLWH9 200300000.00 2266042274.84 11.3132 USD
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 01/12/2025 BPGG IE000ASNLWH9 200300000.00 2266042274.84 8.5367 GBP

© 2025 PR Newswire
