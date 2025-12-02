Der Kurs des Bitcoins steht aktuell massiv unter Druck. Nun hat auch noch ein bekannter Star-Analyst und Perma-Bulle sein Kursziel gestrichen. Bleibt jetzt die Rallye, von der Anleger so lange geträumt haben, aus? Der Chefstratege des Analystenhauses Fundstrat, Tom Lee, ist seit Jahren ein Perma-Bulle, wenn es um den Bitcoin und andere digitale Assets geht. Doch nun hat der Star-Analyst sein Kursziel gestrichen. Bitcoin-Schock: Star-Analyst streicht ...

