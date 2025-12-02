Anzeige
Dienstag, 02.12.2025
MONSTER VON MAROKKO: AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte - und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf
Dow Jones News
02.12.2025 08:21 Uhr
120 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Costco Wholesale ist das neueste und eines der größten Unternehmen, das die Regierung von US-Präsident Donald Trump wegen der Zölle verklagt. Ziel ist es, eine vollständige Rückerstattung zu sichern, sollte der US-Supreme Court die umfassenden Abgaben für illegal erklären. Costco, gemessen am Umsatz der drittgrößte Einzelhändler des Landes, hat mitgeteilt, man arbeite daran, die Kosten der Zölle zu kompensieren, und erhöhe selektiv die Produktpreise. Das Unternehmen teilte in der Einreichung beim Gericht nicht mit, wie viel es seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit an Zöllen gezahlt habe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine Datenveröffentlichungen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES 

zuletzt +/- % 
E-Mini-Future S&P-500   6.818,25 -0,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100 25.357,25 -0,1% 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.579,70 +0,2% 
Nikkei-225 (Tokio)    49.291,83 -0,0% 
Hang-Seng (Hongk.)    26.026,18 -0,0% 
Shanghai-Comp.       3.895,53 -0,5% 
Kospi (Seoul)       3.994,93 +1,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Überwiegend bewegen sich die Indizes nur wenig. Ausreißer nach oben ist der Kospi in Seoul mit einem Plus von 1,9 Prozent. Treiber ist die Bestätigung der US-Regierung, dass der allgemeine Zollsatz auf koreanische Importe rückwirkend ab dem 1. November auf 15 Prozent sinken wird. Dies gelte auch für Autimporte. Hyundai und Kia gewinnen über 4 Prozent, das Schwergewicht Samsung Electronics verteuert sich um 2 Prozent.

WALL STREET 

INDEX     zuletzt +/- % absolut +/- % YTD 
DJIA     47.289,33 -0,9% -427,09   +12,2% 
S&P-500    6.812,63 -0,5%  -36,46   +16,4% 
NASDAQ Comp 23.275,92 -0,4%  -89,76   +21,0% 
NASDAQ 100  25.342,85 -0,4%  -92,04   +21,0% 
 
           Montag   Freitag 
Umsatz NYSE (Aktien) 1,18 Mrd  0,68 Mrd 
Gewinner        985   1.812 
Verlierer      1.800    946 
Unverändert       64     76

Schwächer - Marktteilnehmer sprachen von einem zurückhaltenden Handel, nachdem Dow-Jones, S&P-500 und der Nasdaq-Composite in der "Thanksgiving-Woche" jeweils um mehr als 3 Prozent zugelegt hatten. Leicht stützend wirkten zwischenzeitlich schwache US-Daten, weil sie die Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche untermauerten. Diese liegt aktuell bei 88 Prozent. Der "Black Friday", der wichtigste Einkaufstag des Jahres in den USA, lieferte wenig Kaufargumente für die Börse. Zwar deuteten erste Daten auf einen Anstieg der Umsätze um rund 4 Prozent auf Jahressicht hin, doch bereinigt um die noch immer hohe Inflation sah es weniger positiv aus. Bei den Einzelhändlern gewannen Walmart 1,0 Prozent und Amazon 0,3 Prozent. Ein erneuter Kursrutsch des Bitcoin belastete Titel mit Bezug zum Krtyptowährungsgeschäft. Coinbase Global gaben 4,8 Prozent ab, Strategy fielen um 3,3 Prozent und Robinhood Markets um 4,1 Prozent. Moderna büßten 6,9, Biontech 5,9 und Novavax 5,0 Prozent ein, nachdem der oberste Impfstoff-Beauftragte der US-Gesundheitsbehörde FDA strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe angekündigt hatte. Synopsys stiegen um 4,9 Prozent, gestützt von einer Investitikon von 2 Milliarden Dollar durch Nvidia. Nvidia gewannen 1,7 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Mit den Renditen ging es deutlicher aufwärts, besonders am langen Ende. Die Zehnjahresrendite erhöhte sich um 6,0 Basispunkte auf 4,10 Prozent. Äußerungen des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda, die auf eine baldige Zinserhöhung hindeuteten, möglicherweise noch im laufenden Monat, sorgten weltweit dafür, dass es mit den Anleiherenditen nach oben ging.

DEVISENMARKT 

zuletzt    +/- %   00:00 Mo, 08:57  % YTD 
EUR/USD      1,1607    -0,0   1,1609   1,1610 +12,0% 
EUR/JPY      180,79     0,2   180,46   180,35 +11,2% 
EUR/GBP      0,8786    -0,0   0,8787   0,8781  +5,9% 
GBP/USD      1,3211    -0,0   1,3211   1,3222  +5,7% 
USD/JPY      155,76     0,2   155,45   155,34  -0,7% 
USD/KRW     1.468,40    -0,2  1.471,27  1.469,53  -0,5% 
USD/CNY      7,0711     0,0   7,0691   7,0684  -2,1% 
USD/CNH      7,0705    -0,0   7,0721   7,0674  -3,6% 
USD/HKD      7,7877    -0,0   7,7882   7,7882  +0,2% 
AUD/USD      0,6552     0,2   0,6541   0,6551  +5,8% 
NZD/USD      0,5727     0,0   0,5726   0,5737  +2,4% 
BTC/USD    87.083,30     0,6 86.603,20 86.562,75  -3,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich von zwischenzeitlichen Abgaben und zeigte sich im späten US-Handel wenig verändert. Laut Marktteilnehmern verdichteten sich Hinweise, dass Kevin Hassett Nachfolger von Fed-Chairman Jerome Powell werden wird. Hassett stehe der Trump-Regierung nahe und gelte als Befürworter niedrigerer Zinsen, weshalb der Dollar zunächst nachgegeben hatte.

ROHSTOFFE

METALLE 

zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold   4.207,05  4.232,20   -0,6%   -25,15 +61,4% 
Silber   56,99   57,975   -1,7%   -0,98 +95,4% 
Platin  1.417,06  1.430,49   -0,9%   -13,43 +64,1% 
Kupfer    5,15    5,22   -1,2%   -0,06 +25,4% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Dollar-Schwäche und die Hassett-Spekulation stützten den Goldpreis, allerdings nur zwischenzeitlich.Zum Ende des US-Handels lag der Goldpreis kaum verändert bei 4.237 Dollar.

ÖL 

zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex   59,43    59,32   +0,2%   +0,11 -18,8% 
Brent/ICE   63,21    63,17   +0,1%   +0,04 -16,7% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Preise von Brent und WTI gewannen bis zu 1,7 Prozent. Als Preistreiber wurde auf ukrainische Drohnenangriffe auf die russische Erdölindustrie verwiesen, aber auch Spekulationen über einen US-Militärschlag gegen das Ölförderland Venezuela kommen. US-Präsident Trump hatte Fluggesellschaften angewiesen, sie sollten den venezolanischen Luftraum als geschlossen betrachten. Angriffe auf Venezuela könnten die Ölexporte des Landes beeinträchtigen. Zudem hieß es, die Opec+ wolle die Fördermengen zunächst nicht weiter erhöhen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BARRICK MINING

Der Bergbaukonzern erwägt den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an seinen wertvollen nordamerikanischen Goldvorkommen.

BAYER

bekommt im Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken des Pesitizids Glyphosat Unterstützung von der US-Regierung. Der höchste Anwalt der Trump-Administration, unterstützt den Antrag des Pharma- und Agrarchemiekonzerns, die Frage nach dem Vorrang von Bundesrecht vor dem Obersten Gerichtshof zu prüfen.

INTEL

will in Malaysia weiter investieren, um das Land als sein Zentrum für Montage- und Testverfahren zu etablieren. Bereits 2021 hatte Intel angekündigt, eine hochmoderne Chip-Verpackungsfabrik im Wert von 7 Milliarden US-Dollar in Malaysia zu errichten.

December 02, 2025 01:47 ET (06:47 GMT)

