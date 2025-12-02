© Foto: Dall-E

Südkoreas Börsen treiben Asien nach starken US-Zollsenkungen an, während die Märkte gespannt auf die Entscheidung der US-Notenbank blicken.Asiens Börsen starteten am Dienstag mit einer breiten Aufwärtsbewegung - angeführt von Südkorea, wo die Aktienmärkte kräftig zulegten, nachdem die USA eine umfassende Senkung der Zölle auf südkoreanische Importe bestätigt hatten. Die Nachricht sorgt für frische Dynamik in einem Marktumfeld, das zusätzlich auf eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve in der kommenden Woche setzt. MSCI Asien-Pazifik steigt - Südkorea im Fokus Der MSCI-Index für asiatische Schwellenländer legte um 0,5 Prozent zu. Besonders stark zeigte sich der …