THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
SSGA-JA.CL.PA.A YNA EUR IE00BQQPV184 BAW/UFN
SSGA-ACWI C.P.A DLA EUR IE00BYTH5263 BAW/UFN
SSGA-ACWI C.P.A DLA EUR IE00BYTH5370 BAW/UFN
SSGA-EU.CL.PA.A EOA EUR IE00BYTH5487 BAW/UFN
SSGA-W.CL.PA.AL DLA EUR IE00BYTH5594 BAW/UFN
SSGA-US.CL.PA.A DLA EUR IE00BYTH5719 BAW/UFN
