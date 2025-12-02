kundenservice@finanzen100.de

Bei der Lufthansa peilt die Kernmarke eine Gewinnsteigerung an. Nach einem Betriebsverlust von 100 Mio. € in 2024 wird Lufthansa Airline, die Kernmarke des Konzerns, im Geschäftsjahr 2025 das Ergebnis um eine halbe Mrd. € verbessern. 2026 soll dann laut Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter "im Fokus der Profitabilität und der Produktivität" und die Konzerntochter will aufgrund von Verbesserungen bei Effienz und Skaleneffekten weiterwachsen. Zusätzliche Ergebnistreiber sind auch die laufende Flottenerneuerung mit den neuen Langstreckenjets Boeing 787 und Airbus A350 sowie das verbesserter Catering auf der Langstrecke. Mit einem KGV von 6,4 und einer Free-Cashflow-Rendite von 10,6 % stehen die Zeichen bei der Lufthansa-Aktie auf eine Fortsetzung des seit Ende Oktober bestehenden Aufwärtstrends.