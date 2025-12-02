© Foto: SOPA Images - Sipa USA

MongoDB überzeugt mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick. Gewinn und Umsatz liegen deutlich über den Erwartungen. Die Aktie gewinnt an der Nasdaq nachbörslich zeitweise fast 22 Prozent hinzu!Im dritten Quartal setzte MongoDB 628 Millionen US-Dollar um, was einem Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 592 Millionen US-Dollar gerechnet. Auch beim Ergebnis übertraf der US-Datenbankspezialist die Erwartungen deutlich: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,32 US-Dollar und damit weit über den prognostizierten 80 US-Cent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Großkunden. Laut Unternehmensangaben stieg …