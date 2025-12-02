DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen gegen 8.28 Uhr um 4 Ticks auf 128,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,35 Prozent und das Tagestief bei 128,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 32.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 20 Ticks auf 112,56 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 117,67 Prozent.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.