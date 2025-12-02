

EQS Newswire / 02.12.2025 / 09:00 CET/CEST

TAIPEH, TAIWAN - Media OutReach Newswire - 2. Dezember 2025 - Die deutsche Entdeckerin Jana Alessa Bittner, die sich derzeit ihrem Vorhaben widmet, sämtliche 197 Länder der Erde alleine zu besuchen und die jüngste Deutsche zu werden, die diesen Meilenstein erreicht, hat kürzlich Taipeh als 80. Zielort auf ihrer Weltreise ausgewählt. Ihr Besuch Anfang November bestätigte den Ruf dieser Stadt als sicherer, einladender und kulturell reichhaltiger Ort für Alleinreisende.



Jana Alessa Bittner erkundet die Dihua Street in einem traditionellen Kleid und taucht in die historische Atmosphäre von Taipeh ein.

Während ihres Aufenthalts besuchte Bittner das historische Stadtviertel Dadaocheng und lieh sich beim Dadaocheng Visitor Center ein traditionelles Qipao-Kleid aus. In dieser eleganten, traditionellen Aufmachung spazierte sie durch die Dihua Street, vorbei an gut erhaltenen Handelshäusern, Tempeln, Kräuterapotheken und gut besuchten Streetfood-Läden. Diese atemberaubende Erfahrung erlaubte es ihr, persönlich zu erleben, wie sich das historische Erbe von Taipeh nahtlos in das moderne Stadtleben einfügt.



In ihrem Post auf Instagram beschrieb Bittner den Spaziergang im Qipao als eines der Highlights ihrer Reise nach Taiwan und empfahl den Besuchern, dieses Erlebnis am besten vorher online zu buchen. Sie ermutigte Touristen, die Dihua Street in traditioneller Aufmachung zu erkunden und gab an, dass die lebendige Atmosphäre es ihr erlaubte, tief in die örtliche Kultur einzutauchen - von der historischen Architektur bis hin zur authentischen taiwanesischen Küche und den Kunsthandwerksläden.



Die städtische Behörde für Information und Tourismus von Taipeh teilte mit, dass das Dadaocheng Visitor Center ein kostenloses Ausleihen der traditionellen Kleidung im Rahmen seiner Anstrengungen zur Förderung eines immersiven kulturellen Tourismus anbietet. Diese Initiative ermöglicht den Besuchern einen Zugang zur Geschichte von Taipeh, während sie gleichzeitig den Charme alter Stadtviertel durch interaktive Erlebnisse vermittelt.



Der Einsatz von Taipeh für Sicherheit und Gastfreundlichkeit wurde inzwischen auch international gewürdigt. 2025 stufte Time Out Taipeh als weltweit sicherste Stadt für digitale Nomadinnen ein und hob die sichere Umgebung, das effiziente Nahverkehrsnetz und die an Reisende angepasste Infrastruktur hervor. Diese Auszeichnung bestätigt die Anziehungskraft von Taipeh als Reiseziel, das allein reisende Frauen vertrauensvoll und sorgenfrei erkunden können.



Durch den Besuch von Bittner beweist Taipeh einmal mehr seinen Reiz als Stadt, die Tradition und Innovation vereint und kulturelle Begegnungen mit modernem Charme für Reisende aus aller Welt kombiniert, die nach Authentizität und Inspiration suchen.



Weitere Reiseideen und Reiserouten finden Sie auf Travel Taipei: https://www.travel.taipei/en



Hashtag: TaipeiCityGovernment

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

News Source: Taipei City Government

02.12.2025 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News