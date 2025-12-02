Fund III ist der dritte aufeinander folgende Fonds von Expedition, der am Hard Cap geschlossen wurde

Das in London und Boston ansässige Unternehmen ist spezialisiert auf Minderheitsbeteiligungen an Wachstumsunternehmen mit Fokus auf Expertensoftware und KI, die Kapital nutzen, jedoch nicht benötigen

Expedition Growth Capital ("Expedition"), ein auf Software spezialisiertes Growth-Equity-Unternehmen, hat seinen dritten Fonds in Höhe von 375 Millionen US-Dollar aufgelegt. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Partnerschaften mit schnell wachsenden Unternehmen aus ganz Europa, die ohne Wagniskapital hochwertige Produkte und Kundenstämme aufgebaut haben. Die überzeichnete Kapitalbeschaffung wurde innerhalb von vier Monaten abgeschlossen. Mehr als die Hälfte der Zusagen stammte von US-Investoren, darunter führende Stiftungen und Fonds.

Seit seiner Gründung gegen Ende 2020 hat Expedition ein Portfolio von 17 führenden Softwareunternehmen aus neun europäischen Ländern aufgebaut, von denen die meisten bereits in Nordamerika aktiv sind. Zu den Portfoliounternehmen gehören Dougs, eine in Lyon ansässige KI-gestützte Buchhaltungslösung, die von über 30.000 Unternehmen eingesetzt wird, epilot, eine in Köln ansässige vertikale KI-Lösung, die digitale Arbeitsabläufe in der Energie- und Versorgungsbranche optimiert, Factbird, eine in Kopenhagen beheimatete Softwareplattform, die die Produktionseffizienz bei einigen der weltweit größten Hersteller verbessert, und Omilia, eine in Athen gegründete agentische KI-Lösung für regulierte Contact Center von Unternehmen.

Unterstützung für Europas eigenfinanzierte Vorreiter

Expedition ist auf europäische, von Gründern geführte, kapitaleffiziente Softwareunternehmen spezialisiert, die Kapital nutzen, aber nicht benötigen. Das Unternehmen befähigt Portfoliounternehmen dazu, ambitioniert und nachhaltig zu wachsen, anstatt Strategien des "Wachstums um jeden Preis" zu verfolgen.

Expedition wendet sich an Unternehmen mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz von über 5 Millionen US-Dollar und bietet ihnen die Möglichkeit, durch praxisorientierte Unterstützung bei der Markteinführung, strategischen Personaleinstellungen und betrieblicher Exzellenz durch sein Wertschöpfungsteam die Expedition Operations Group auf mehr als 50 Millionen US-Dollar zu wachsen. In der Regel belaufen sich die Anfangsinvestitionen auf 10 bis 25 Millionen US-Dollar und dienen der Finanzierung von Wachstumsinitiativen und Aktionärsliquidität.

Technologiegestützte Beschaffung, partnerschaftliche Zusammenarbeit

Expedition setzt eine proprietäre, KI-gestützte Beschaffungsplattform ein, um hochwertige, nicht durch Venture Capital finanzierte Softwareunternehmen zu identifizieren. Zwei der letzten drei Investitionen des Unternehmens wurden über diese Plattform ermittelt. Im Regelfall ist Expedition der erste institutionelle Investor, der den Gründern dabei hilft, ihr Unternehmen auf eine Skalierung vorzubereiten und dabei die Unternehmenskultur und die Kunden im Blick zu behalten.

Oliver Thomas, Gründer und Managing Partner bei Expedition, kommentiert: "Wir bedanken uns bei unseren bestehenden und neuen LPs für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Sie teilen unsere Überzeugung, dass Europas kompetente, eigenfinanzierte Gründer optimal positioniert sind, um langfristig erfolgreiche Unternehmen aufzubauen indem sie die Leistungsfähigkeit von Software und KI mit einem umfassenden Verständnis ihrer Branchen kombinieren. Die Motivation, Kreativität und Ausdauer der Gründer, mit denen wir zusammenarbeiten, bilden den Kern dessen, was wir als Unternehmen aufbauen. Wir sind ihnen dankbar, dass sie sich für Expedition als Partner entschieden haben."

Macfarlanes LLP und Carey Olsen Jersey LLP haben den Fonds rechtlich beraten.

Über Expedition Growth Capital

Expedition ist ein auf Software spezialisiertes Growth-Equity-Unternehmen mit Niederlassungen in London und Boston. Expedition kooperiert mit ambitionierten, schnell wachsenden Softwareunternehmen, die trotz geringer oder gar keiner externen Finanzierung eine beträchtliche Dynamik entfalten konnten. Das Unternehmen stellt Kapital für Wachstumsinitiativen und Aktionärsliquidität bereit, verfügt über eine hochrelevante operative Expertise und zeichnet sich durch eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Gründern auf ihrem Weg zur Branchenführerschaft aus. Weitere Informationen finden Sie unter Expedition.capital.

Die 17 Portfoliounternehmen von Expedition sind unter anderem in Köln, Kopenhagen, Athen, Prag, Lyon, Paris, Stockholm, Utrecht, London und Jersey ansässig.

