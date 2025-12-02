Berlin (ots) -Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller, ist zuversichtlich, dass es in den eigenen Reihen eine Mehrheit für das Rentenpaket der Bundesregierung gibt.Im rbb24 Inforadio sagte Müller am Dienstagmorgen, "am Ende wird die Fraktion mit sehr, sehr großer Mehrheit dafür stimmen". Müller betonte, die junge Gruppe habe einen inhaltlichen Punkt, wenn es um die Belastungen für die junge Generation gehe. "Und am Ende ist es eine Abwägung eines jeden einzelnen Abgeordneten mit sich und seinem Gewissen." Am Nachmittag soll es dazu eine Probeabstimmung in der Fraktion von CDU und CSU geben.Müller sagte weiter, die junge Gruppe in der Union habe viel erreicht. So habe sie die Zusage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), dass es bald ein weiteres Rentenpaket geben soll. "Und dann werden wir im nächsten Jahr uns die Rente anschauen. Ich bin überzeugt, dass wir nur mit den Sozialdemokraten gemeinsam an der Rente etwas tun können, damit zukünftig die Leute, die ein Leben lang gearbeitet haben, noch von ihrer Hände Arbeit leben können und gleichzeitig die junge Generation nicht über Gebühr belastet wird."Das Interview können Sie hier hören: Interview - Müller (CDU): Probeabstimmung zum Rentenpaket in der Union wird klappen | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2025/12/02/union-fraktionssitzung-rentenpaket-probeabstimmung-spahn-mueller.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6170321