Der Bitcoin kennt aktuell nur eine Richtung: nach unten. In dieser Situation hat sogar Perma-Bulle und Star-Analyst Tom Lee sein Jahresendziel kassiert. Wie kann es in dieser Situation weitergehen? Tom Lee kassiert Kursziel Bereits seit November 2024 hat der Chefstratege des Analystenhauses Fundstrat und Kopf hinter der Ethereum-Holding Bitmine, Tom Lee, sein Bitcoin-Jahresendziel von 250.000 US$ für 2025 proklamiert. Inzwischen wird der Zeitraum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.