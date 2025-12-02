Der Bitcoin kennt aktuell nur eine Richtung: nach unten. In dieser Situation hat sogar Perma-Bulle und Star-Analyst Tom Lee sein Jahresendziel kassiert. Wie kann es in dieser Situation weitergehen? Tom Lee kassiert Kursziel Bereits seit November 2024 hat der Chefstratege des Analystenhauses Fundstrat und Kopf hinter der Ethereum-Holding Bitmine, Tom Lee, sein Bitcoin-Jahresendziel von 250.000 US$ für 2025 proklamiert. Inzwischen wird der Zeitraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
