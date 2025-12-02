Die Situation rund um die Bitcoin-Holding Strategy ist prekär. Nun erhebt ein bekannter Experte schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen. Ist der Konzern unter der Leitung von Michael Saylor nicht mehr als ein Schneeballsystem? Alles nur ein Schneeballsystem? Strategy steht unter Druck, da Kapitalerhöhungen durch das sinkende Premium auf den NAV unattraktiv werden und dem Unternehmen gleichzeitig massive Schuldenstände im Nacken sitzen. In dieser Situation ...

