Energie durch Autos und Lkw: Mit dieser Idee sorgt ein Schweizer Tüftler im Hamburger Hafen aktuell für Aufsehen. Sein Kraftwerk für die Straße erzeugt Energie, indem Fahrzeuge darüberfahren. Zahlreiche Tüftler:innen und Forschende arbeiten daran, alternative Wege zur Energiegewinnung zu finden. So gibt es in China etwa ein Forschungsteam, das Strom aus Regentropfen erzeugen will. Während sich diese Idee noch im Labor befindet, gibt es schon Kraftwerke, ...

