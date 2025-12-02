Lockheed Martin gewinnt einen neuen Großauftrag der US-Armee für seine Raketenwerfersysteme und stärkt damit seine strategische Position im Rüstungssektor.Lockheed Martin hat einen weiteren bedeutenden Auftrag der US-Streitkräfte gewonnen: Das US-Heer vergab einen 52 Millionen US-Dollar schweren kombinierten Festpreis- und Kostenerstattungsvertrag an den Rüstungskonzern, um zentrale Raketenwerfersysteme zu warten, zu betreiben und technisch weiterzuentwickeln. Der Deal unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach Präzisionsfeuerkraft in den USA sowie die Rolle von Lockheed Martin als zentraler Lieferant strategischer Waffensysteme. Umfassender Serviceauftrag für HIMARS und MLRS Wie aus …

