"Struktur, Fokus und das richtige Mindset', so beschreibt Makler Christoph Rabe seine Philosophie. Im neuen Blogartikel des Versicherungskammer Maklermanagements erklärt er, wie klare Prozesse im Leadvertrieb zu mehr Abschlüssen führen. Vertriebserfolg entsteht nicht durch Zufall, sondern durch Strategie. Diese Überzeugung prägt die Arbeit von Christoph Rabe, Versicherungsmakler und Experte für private Krankenversicherungen. Nach über zehn Jahren in der Finanz- und Versicherungsbranche entschied ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.