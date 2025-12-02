Ethereum kurz vor neuem Schub?

Ethereum arbeitet sich langsam aus der letzten Schwächephase heraus, doch der Chart bleibt insgesamt träge. Die Erholung vom Tief wirkt zwar sauber, trotzdem fehlt noch dieser eine klare Moment, der das Ganze in einen frischen Trend verwandelt. Im Tageschart hängt Ether weiter im unteren Bereich des Trendkanals fest, was die Stimmung eher gedämpft hält.



Ethereum bleibt im roten Bereich, Quelle: www.tradingview.com

Elliott Wellen zeigen Muster

Spannend wird es, wenn man die Struktur durch die Brille der Elliott Wellen betrachtet. Diese Theorie arbeitet mit wiederkehrenden Musterfolgen, die aus Impulswellen und Korrekturwellen bestehen. Eine typische Korrektur besteht aus drei Teilen, der bekannten ABC Formation. Genau dieses Muster spielt sich seit dem Sommer bei Ethereum ab. Die Abwärtsbewegung seit August lässt sich sauber als ABC Struktur einordnen, wobei die C-Welle normalerweise in fünf Unterwellen abläuft.

Im aktuellen Verlauf fehlt noch diese letzte fünfte Unterwelle nach unten. Die Erholung Anfang November hat lediglich drei Wellen nach oben gebildet, nicht fünf. Deshalb bleibt das Bild unvollständig. Solange ETH diese fehlende Struktur nicht negiert, bleibt die Möglichkeit eines weiteren Tiefs bestehen. Rein technisch wäre die Formation damit sauber abgeschlossen.

Auf der anderen Seite hat die C-Welle bereits ein komplettes Fibonacci Cluster erreicht. Das Zusammenspiel aus der 100 Prozent Extension und der golden ratio gilt oft als Zielbereich für den Abschluss einer Korrektur. Genau dort hat Ethereum gedreht. Das sorgt dafür, dass beide Szenarien auf dem Tisch liegen: die klassische fünfte Welle nach unten oder ein frühzeitiger Trendwechsel, der die Struktur abkürzt. Elliott Wellen arbeiten nie mit Gewissheiten, sondern mit Wahrscheinlichkeiten und klaren Marken.

Nach Rücksetzter in die Region von 3.300US-Dollar? Quelle: Analyse von "More Crypto Online" auf https://www.youtube.com/

Diese Marke liegt hier bei rund 2.720. Hält dieser Bereich, kann Ethereum weiter nach oben laufen. Fällt der Kurs darunter, wäre das fehlende Tief sehr wahrscheinlich und der Markt würde das Korrekturszenario vollenden.

Wo der Ausbruch entstehen kann

Offen bleibt auch die CME Gap die gebildet wurde. Solche Preisbereiche werden oft erneut angelaufen. Läuft Ether hinein und schließt diesen Abschnitt, entsteht ein erster kleiner Rückenwind für die Bullen. Direkt darüber sitzt dann die wichtigste Zone der kommenden Tage: 2.850 bis 2.919 US-Dollar. Diese Region hat in den letzten Wochen mehrfach gestoppt und bildet die Schwelle, über die Ethereum kommen muss, wenn die technische Lage aufhellen soll.

Ein Breakout darüber wäre mehr als nur ein guter Moment. Er wäre ein Hinweis darauf, dass die ABC Korrektur möglicherweise bereits beendet ist und Ethereum ein neues Muster startet. Von hier aus wären 10 bis 15 Prozent nach oben gut erreichbar. Solange der Ausbruch jedoch fehlt, bleibt das Momentum fragil.

Die Unsicherheitzeigt sich auch im Transaktionsvolumen. Es fehlt der Druck, der normalerweise größere Bewegungen begleitet. Das Bild bei Bitcoin ist ähnlich. Beide Charts wirken so, als würde der Markt einen Rücksetzer bevorzugen, bevor ein klarer Trend starten kann. Dieser Rücksetzer könnte heute kommen oder erst in ein paar Tagen. Die Richtung danach zählt.

Markt bleibt unsicher

Solche Phasen kennt jeder im Kryptomarkt. Der Chart sieht halbwegs gut aus, aber niemand bekommt ein klares Signal. Genau dann tauchen Projekte wie Pepe Node ($PEPENODE) auf, die völlig unabhängig vom täglichen Hin und Her funktionieren. Das Projekt verwandelt Mining in ein Game, bei dem jeder sein virtuelles Rig aufbaut, ausbaut und dafür echte Meme Coins kassiert. Und das komplett ohne teure Hardware. Das Konzept wirkt wie ein Mix aus Strategie, Glück und Upgrades. Ein bisschen wie ein Krypto Faktor Spiel, nur dass am Ende auch reale Token herausspringen.

Aufbau von PepeNode, Quelle: https://pepenode.io/

Der Presale läuft noch und hat bereits über 2,24 Millionen US-Dollar eingesammelt, beachtlich für einen an und für sich risikoreichen Memecoin. Die aktuelle Runde endet in 7 Stunden und der Preis steigt danach. Der Token steht bei 0,0011731 US-Dollar und viele rechnen dem Projekt hohes Potenzial zu, weil der Markt für Meme Coins weiter brennt. Dazu kommen starke deflationäre Mechaniken, die den Token langfristig knapper machen.

