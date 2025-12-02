DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Powell vermeidet geldpolitische Aussagen vor der Sitzung

Fed-Chef Jerome Powell hat in seiner Rede an der Stanford University wie erwartet Themen wie Geldpolitik und Wirtschaftsausblick vermieden, da vor der Sitzung in der nächsten Woche eine offizielle Sperrfrist gilt. Powell lobte George Shultz' pragmatischen Ansatz in der Politik, seinen Einsatz gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz und seine Integrität bei einer Gedenkveranstaltung für den verstorbenen ehemaligen Außenminister.

Südostasiens Ausblick 2026 getrübt - Unruhen belasten

Die südostasiatischen Volkswirtschaften haben sich zwar widerstandsfähig gezeigt, der Wachstumsausblick für 2026 bleibt jedoch nach Einschätzung von Ivy Ng und Tommy Law von DWS angesichts zunehmender sozialer Unruhen und eines schwächelnden Investorenvertrauens getrübt. Wie sie in einem Kommentar schreiben, verzeichneten die meisten regionalen Volkswirtschaften im dritten Quartal ein unerwartet starkes Wachstum, unterstützt durch mildere Zölle und eine akkommodierende Fiskal- und Geldpolitik. Soziale Unruhen, Korruptionsskandale und Sicherheitsbedenken untergrüben jedoch das Geschäftsvertrauen und dämpften Investitions- und Tourismusströme.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex Nov +0,3% gg Vm; +1,8% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,1% gg Vm: +1,4% gg Vj

Südkorea Verbraucherpreise Nov +2,4% (PROG: +2,4%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Nov -0,2% (PROG: -0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Nov +2,0% gg Vorjahr, -0,1% gg Vormonat

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.