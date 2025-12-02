Köln (ots) -In der frisch produzierten Videopodcastfolge "GLAM SLAM - La Nick und Glööckler schlagen auf" von EndemolShine und Rainer Laux Productions sorgen Désirée Nick und Harald Glööckler mit scharfem Geist und einer Prise Gnadenlosigkeit für eine große Überraschung: "La Nick und Heirat" - ein bisher ungeschriebenes Blatt in ihrem Leben. Während sie weiter liebevoll an Harald Glööckler "herumschraubt", hält sie gleichzeitig die Augen offen. Wer könnte Mr. Right für sie sein? Fest steht: Die Hochzeit wird glamourös, extravagant und so funkelnd wie die Grande Dame selbst.Schon während der Podcastaufzeichnung stellte der King of Glamour - Harald Glööckler - seine Beratungskünste in Sachen Ehe eindrucksvoll unter Beweis. Doch wird er ihr auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen? Und noch spannender: Übersteht ihre intime Verbindung die Suche nach dem perfekten Partner? Die Antwort liegt in flauschig-pompöösen Sternen.Was ein Mann wirklich mitbringen muss, um Désirée Nick ein würdiger Partner zu sein, zeigt "GLAM SLAM - La Nick und Glööckler schlagen auf" - ab sofort auf dem MySpass Stand-up YouTube Kanal abrufbar.Die überraschend offenen Einblicke und Désirée Nicks konkrete Vorstellungen von ihrem künftigen Partner lassen eine Frage aufkommen: Kommt da ein neues Format mit La Nick und Glööckler?Weiterführendes Bildmaterial erhalten Sie HIER (https://www.picdrop.com/banijaygermany/ogDBAWXwt5).Über EndemolShine Germany:EndemolShine Germany ist eine senderunabhängige TV-Produktionsfirma. Formate wie The Masked Singer (ProSieben), Wer wird Millionär? (RTL), Promi Big Brother (Sat.1), Kitchen Impossible (VOX), Hot oder Schrott (VOX), Die Höhle der Löwen (VOX), THE50 (Prime Video), Julia Leischik sucht: Bitte melde dich (Sat.1) gehören genauso in das Portfolio wie Mälzer und Henssler liefern ab! (VOX) und Beauty & The Nerd (ProSieben). EndemolShine Germany ist Teil der Banijay Germany, zu der neben Brainpool und Banijay Productions auch die Fiction-Experten der MadeFor Film gehören.Über Rainer Laux Productions:Rainer Laux Productions ist ein Joint Venture von EndemolShine Germany und Executive Director Rainer Laux. Unter dem Dach der Produktionsfirma werden neben Formatmarken wie Promi Big Brother (Sat.1) und Julia Leischik sucht: Bitte melde dich (Sat.1) auch THE 50 (Prime Video), Daniela Katzenberger (VOX) und Promis unter Palmen (Sat.1) produziert. Rainer Laux Productions ist Teil der Banijay Germany.Pressekontakt:Katharina PrußnatCommunications ManagerEndemolShine GermanyT + 221 650 303 83katharina.prussnat@endemolshine.deOriginal-Content von: Endemol Shine Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78369/6170358