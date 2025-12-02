BÖRSE AKTUELL: US-Indizes, Krypto und Rohstoffe (02.12.25)

Die Börse Aktuell zeigt eine schwächere Stimmung an den US-Märkten. Der führende US-Leitindex schloss die gestrige Sitzung mit einem Rückgang von 0,5 %, während der Nasdaq 100 mehr als 0,3 % verlor. Der Russell 2000, der Small-Caps abbildet, beendete den Handelstag sogar mit einem Minus von über 1,2 %. Auf der heutigen Makroseite bleibt der Kalender vergleichsweise dünn.

Für positive Überraschung sorgte jedoch MongoDB: Die Aktie des Datenbank-Spezialisten sprang im After-Hours-Handel um über 21 %, nachdem das Unternehmen Analystenschätzungen deutlich übertroffen hatte. Im Fokus stehen heute zudem die anstehenden Quartalszahlen von CrowdStrike, Marvell Technologies und GitLab.

Makro - Geldpolitik

Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell an der Stanford University blieb ohne nennenswerte Marktreaktion. Powell vermied Kommentare zur aktuellen Geldpolitik, wirtschaftlichen Lage oder zukünftigen Zinsentscheidungen - ein neutraler Impuls für den heutigen Marktbericht Börse.

In Asien zeigte sich ein gemischtes Bild: Der Nikkei schloss unverändert, während in Australien die Baugenehmigungen um 6,4 % fielen (Erwartung: +4,5 - zuvor: +12 - Positiv entwickelte sich die Verbraucherstimmung, die mit 37,5 über den Prognosen lag...

