Bonn (www.anleihencheck.de) - Die indische Notenbank Reserve Bank of India (RBI) wird in dieser Woche ihre geldpolitische Sitzung abhalten, so die Analysten von Postbank Research.Die Verbraucherpreisinflation in Indien sei im Oktober deutlich auf ein historisches Tief von 0,25% im Jahresvergleich, bedingt durch niedrigere Lebensmittelpreise, Basiseffekte und die Senkung der Waren- und Dienstleistungssteuer (GST), gefallen. Dieser Wert habe deutlich unter dem Ziel der RBI von 4% gelegen. Wenn die Inflation voraussichtlich unter dem Ziel bleibe und das Wirtschaftswachstum moderat sei, könnte die RBI in dieser Woche Zinssenkungen in Erwägung ziehen. Die RBI habe kürzlich ihre Inflationsprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 3,1% auf 2,6% gesenkt. RBI-Gouverneur Sanjay Malhotra habe in einem Interview erklärt, dass bereits Spielraum für Zinssenkungen zur Unterstützung des Wachstums in Indien bestehe. Dies sei als Signal dafür gewertet worden, dass er die Märkte auf mögliche Zinssenkungen in dieser Woche vorbereite. Postbank Research gehe davon aus, dass die RBI bei ihrer Sitzung den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,25% senken könnte. ...

