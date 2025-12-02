Augsburg (www.anleihencheck.de) - Die Analysten Marcel Goldmann, Manuel Hoelzle, Niklas Ripplinger von der GBC AG stellen eine Anleihe (ISIN XS2824640713/ WKN A3LYYV) der Lottomatica Group S.p.A. (ISIN IT0005541336/ WKN A3EDET) vor.Die Lottomatica S.p.A. sei der führende Glücksspielkonzern Italiens. Im Rahmen seines integrierten Geschäftsmodells verbinde das Unternehmen digitale Angebote mit einem stationären Vertriebsnetz. Die Umsätze würden dabei in drei Segmenten generiert. Im Segment "Online", das im ersten Halbjahr 2025 für 41,0 % der Konzernumsätze verantwortlich gewesen sei, biete das Unternehmen vornehmlich im Bereich iGaming (Online-Casino) und iSports (Online-Sportwetten) Onlinespiele an. Im zweitgrößten Segment "Gaming Franchise" würden 34,2 % der Halbjahresumsätze erwirtschaftet. Hier verwalte die Gesellschaft Spielhallen und Konzessionsaktivitäten für VLTs und AWPs. Im dritten Geschäftsbereich "Sport Franchise", in dem die Sportwettenaktivitäten über das PoS-Franchisenetzwerk zusammengefasst seien, würden im ersten Halbjahr 2025 24,7 % der Konzernumsätze erwirtschaftet. ...

