Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA sind die Zinssenkungserwartungen für die FOMC-Sitzung in diesem Monat weiter gestiegen und ein 25er Schritt ist nun fast vollständig eskomptiert, berichten die Analysten der Helaba.Die hiesigen Rentenmärkte hätten davon nicht profitiert und stünden unter Druck. Auch der Aktienmarkt ziehe keinen Nutzen daraus und starte schwach in den neuen Monat. Der Euro habe im Vergleich zum US-Dollar phasenweise aber zugelegt. Mit wesentlichen Impulsen für das allgemeine Marktgeschehen rechne man heute vonseiten der europäischen Preisentwicklung nicht und so gelte der Blick verstärkt den technischen Rahmenbedingungen. ...

