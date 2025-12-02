Die Mitte November vom Deutschen Bundestag beschlossene Verlängerung der Mautbefreiung für emissionsfreie Lkw bis 30. Juni 2031 wurde jetzt durch das Vierte Gesetz zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften im Bundesgesetzblatt verkündet. Damit kann die Regelung im neuen Jahr in Kraft treten. Mit dem Änderungsgesetz wird die schon bestehende Mautbefreiung für emissionsfreie Lkw über den 31. Dezember 2025 hinaus verlängert. Damit nutzt Deutschland ...

