Rentschler Biopharma und Coriolis Pharma geben strategische Zusammenarbeit für integrierte Biopharma-Lösungen bekannt



02.12.2025

Rentschler Biopharma und Coriolis Pharma geben strategische Zusammenarbeit für integrierte Biopharma-Lösungen bekannt Zusammenarbeit vereint komplementäre wissenschaftliche und technische Expertisen, um nahtlose Lösungen entlang der gesamten biopharmazeutischen Wertschöpfungskette bereitzustellen

Kunden profitieren von beschleunigten Abläufen sowie von reduzierter Komplexität und Risiken in der Entwicklung und Herstellung Laupheim und Martinsried/München (Deutschland), 2. Dezember, 2025 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, und Coriolis Pharma, ein weltweit tätiges Auftragsforschungs- und Entwicklungsunternehmen (CRDO), führend in der Formulierungsforschung und Entwicklung von Biopharmazeutika, gaben heute bekannt, dass sie eine strategische Zusammenarbeit eingehen. Gemeinsam werden die Unternehmen ihren Kunden nahtlose End-to-End-Lösungen anbieten, von der frühen Formulierung bis hin zur kommerziellen Herstellung, und ihre sich ergänzenden Expertisen nutzen, um den Weg vom Produkt zur Markteinführung zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit bedient die sich weiter entwickelnden Bedürfnisse des Biopharmamarktes, in dem die zunehmende Komplexität von Modalitäten und regulatorischen Anforderungen die Nachfrage nach integrierten, wissenschaftlich fundierten Lösungen antreibt. Kunden werden von einer vereinheitlichten Schnittstelle und abgestimmten Projektteams profitieren, wodurch Hürden im Technologietransfer reduziert und ein schnellerer Projektfortschritt von der frühen Entwicklung bis hin zu klinischen und kommerziellen Phasen ermöglicht wird. Coriolis Pharma bringt eine einzigartige Kombination aus Fachwissen im Bereich der in silico- und Wet-Lab-Formulierung, Expertise in der Arzneimittelentwicklung, wissenschaftlicher Kompetenz und modernsten Analysemethoden in diese Zusammenarbeit ein. Mit wissenschaftlicher Exzellenz und einem klaren Fokus auf Innovation unterstützt Coriolis jede Phase der Arzneimittelentwicklung, von F&E bis hin zur GMP. Der kollaborative Ansatz des Unternehmens und seine fundierte wissenschaftliche Expertise machen es zu einem bewährten Partner - von der Entwicklung über die kommerzielle Herstellung bis hin zum Lifecycle-Management. Rentschler Biopharma verbindet jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Biotherapeutika mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in puncto Zuverlässigkeit und herausragender Qualität. Mit seinem ausgesprochenen Engagement für kundenzentrierte Lösungen bietet das Unternehmen umfassende Services von der Prozessentwicklung bis hin zur kommerziellen Versorgung. Durch seinen Fokus auf technische Exzellenz, langfristige Partnerschaften und maßgeschneiderte Lösungen stellt Rentschler Biopharma erfolgreiche Ergebnisse in allen Projektphasen sicher. Benedikt von Braunmühl, Chief Executive Officer von Rentschler Biopharma, kommentierte: "Dies ist ein wichtiger Schritt für unsere beiden Unternehmen, für unsere weltweiten Kunden und für deren Patienten. Coriolis Pharma teilt unseren Anspruch an technische Exzellenz, Verlässlichkeit und eine hohe Kundenorientierung. Wir kombinieren unsere gegenseitigen Kompetenzbereiche - also Bioprozessentwicklung und -herstellung auf unserer Seite, wissenschaftliche und analytische Expertise in der Formulierungsentwicklung bei Coriolis - so, dass wir komplexe Herausforderungen entlang der gesamten biopharmazeutischen Wertschöpfungskette effizienter und schneller angehen können. Damit ist diese Zusammenarbeit ein perfektes Beispiel für unsere Vision, Medizin voranzutreiben, um Leben zu schützen. Gemeinsam." Silvia Steyrer-Gruber, Chief Executive Officer von Coriolis Pharma, ergänzte: "Bei Coriolis sind wir davon überzeugt, dass wissenschaftliche Exzellenz, kundenorientierte Innovation und starke Partnerschaften der Schlüssel sind, um komplexe biopharmazeutische Programme effizient und zuverlässig voranzubringen. Mit Rentschler Biopharma haben wir einen verlässlichen Partner an unserer Seite, dessen Expertise in den Bereichen Prozessentwicklung und Herstellung unser tiefes Verständnis von Formulierungsentwicklung und analytischen Services ideal ergänzt. Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Partnering-Strategie, die synergetische Beziehungen im gesamten Biopharma-Ökosystem fördert. Gemeinsam können wir unseren Kunden vernetzte, wissenschaftlich fundierte Lösungen anbieten, die ihnen helfen, ihre Projekte zum Erfolg zu führen. Unsere Teams freuen sich darauf, eng mit Rentschler Biopharma zusammenzuarbeiten." Das integrierte Serviceangebot steht Kunden ab Dezember 2025 zur Verfügung. Beide Unternehmen sind in Deutschland und den Vereinigten Staaten vertreten und bieten ihren Kunden sowohl globale Reichweite als auch lokalen Zugang in wichtigen biopharmazeutischen Märkten. Über Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland und dem Standort in Milford, MA, USA. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn . Über Coriolis Pharma Coriolis Pharma ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungs- und -entwicklungsunternehmen (CRDO) und der führende Partner für die Entwicklung von Arzneimitteln, analytische Dienstleistungen und Herstellungsdienstleistungen für eine Vielzahl von biologischen therapeutischen Modalitäten. Mit Fokus auf flüssige und gefriergetrocknete Arzneimittel konzipieren und realisieren die erfahrenen Wissenschaftler von Coriolis Plattform- und kundenspezifische Dienstleistungen, um Kundenprogramme von Anfang an und über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu beschleunigen und Risiken zu minimieren. Mit Hauptsitz in Martinsried bei München bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen vom frühen Entwicklungsstadium bis zur Marktzulassung. Coriolis Pharma zeichnet sich durch wissenschaftliche Exzellenz, innovative analytische Methoden und ein tiefes Verständnis der Formulierungs- und Arzneimittelentwicklung aus. Mit der Eröffnung eines neuen Labors und des US-Headquarters in North Carolina erweitert Coriolis Pharma seine globale Präsenz und bringt seine hochwertigen Dienstleistungen näher an seine Kunden in den Vereinigten Staaten heran. Für weitere Informationen besuchen Sie www.coriolis-pharma.com und folgen Sie uns auf LinkedIn . Kontakt: Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Global Head of Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com Medienanfragen

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu Coriolis Pharma

Bettina von Klitzing-Stückle

Marketing Manager

Telefon: +49-151-52613897

bettina.klitzing@coriolis-pharma.com



