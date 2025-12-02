Michael Burry hat es wieder getan. Nachdem er bereits Short-Positionen gegen Palantir und Nvidia eingegangen ist, wettet der legendäre Star-Investor nun auch gegen diese beliebte Tech-Aktie. Star-Investor Michael Burry hat erst kürzlich im Rahmen der Veröffentlichung der 13F Filings für Aufsehen gesorgt, nachdem er Short-Positionen gegen Nvidia und Palantir offengelegt hat. Nun wettet der Mann, der die Finanzkrise 2008 erfolgreich vorhergesehen hat, ...

