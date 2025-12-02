Die 40%ige Korrektur des Höchstpreises von Hensoldt hat die Rallye vor dem Capital Markets Day (CMD) zurückgenommen und verkaufsgetriebenes Sentiment aufgrund von Schlagzeilen über Friedensgespräche ausgelöst. Mit der Aktie, die sich wieder in ihrem Bewertungsband innerhalb einer Standardabweichung und in der Nähe unseres DCF-basierten Kursziels von 65,00 EUR befindet, hat sich das Abwärtsrisiko weitgehend erschöpft. Die Fundamentaldaten bleiben intakt, die Exposition gegenüber der Ukraine ist begrenzt, und die Bewertungsmultiplikatoren haben sich normalisiert. Wettbewerbsdruck sowie ein Umsatzmaximum nach 2030 begrenzen dennoch das langfristige Aufwärtspotenzial, aber diese Risiken sind mittlerweile eingepreist. Wir bewegen uns auf eine KAUFEN-Einschätzung, nachdem unsere VERKAUFEN-Einschätzung vollständig zur Geltung kam. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





© 2025 mwb research