Gießen (ots) -Dieser Tage kann die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Gießen, geleitet von Prof. Christoph Mulert, auf 25 Jahre ambulante psychiatrische Pflege zurückblicken, ein ganz besonderes und ganz besonders geschätztes Angebot für Menschen in Gießen mit psychischen Problemen.Der Tätigkeitsbereich wurde im Jahr 2000 von einem Mitarbeiterteam um den damaligen Klinikleiter Professor Bernd Gallhofer ins Leben gerufen. Da die ambulante psychiatrische Pflege ursprünglich und schwerpunktmäßig aufsuchend im häuslichen Umfeld von Patienten erfolgt, wurde schnell der Begriff der "Flying Nurses" geprägt und über die Klinikgrenzen hinaus bekannt. Den formalen Rahmen stellt die im Sozialgesetzbuch verankerte Psychiatrische Institutsambulanz dar. Diese ist gedacht für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, die einer intensiven und kliniknahen ambulanten Behandlung durch mehrere Berufsgruppen bedürfen. Ziele sind unter anderem die Sicherstellung notwendiger psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung der Patienten, der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der sozialen Integration sowie die Unterstützung bei der Bewältigung psychischer Krisen im häuslichen Umfeld, womit oftmals stationäre psychiatrische Klinikbehandlungen vermieden werden können. Oder anders ausgedrückt: Wenn es dieses Angebot nicht gäbe, müsste es dringend erfunden werden.Die Arbeit der ambulanten psychiatrischen Pflege beinhaltet therapeutische Aktivitäten im häuslichen Umfeld der Patienten, in den Räumen der Klinik und auch in Form einer unterstützend-therapeutischen Begleitung zum Beispiel bei notwendigen Behördengängen oder Arztterminen. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den anderen an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen der Klinik. Dies schließt die Möglichkeit der ergänzenden Wahrnehmung von therapeutischen Gruppenangeboten ein. Selbstverständlich ist eine gute Vernetzung mit anderen psychiatrischen Leistungserbringern der Region.Aktuell arbeiten vier erfahrene Fachkräfte aus dem Pflegebereich als "Flying Nurses". Zwei PKW stehen zur Verfügung, um die Patienten zu Hause aufsuchen oder bei wichtigen Außenterminen begleiten zu können.Eine Kontaktaufnahme ist über die Telefonnummer 0641/985-45765 möglich.