Die Habona Invest Gruppe startet den Vertrieb des Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09. Er setzt die Serie der Kurzläuferfonds des Frankfurter Asset-Managers fort. Geplant ist der Erwerb von rund 20 Nahversorgungsimmobilien in verschiedenen Regionen Deutschlands. Die Habona Invest Gruppe führt mit dem Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 die Serie ihrer Kurzläufer-Fonds fort. Der Fonds sieht den Erwerb von rund 20 Nahversorgungsimmobilien in verschiedenen Regionen deutschlandweit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
