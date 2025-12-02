Ein Softwareentwickler im Home-Office sah keinen anderen Ausweg: Als seine E-Roller-Akkus explodierten, sprang er aus dem Fenster und verletzte sich schwer. Weder die Berufsgenossenschaft noch die Gerichte erkannten die Selbstrettung als Arbeitsunfall gilt. Die Grenzen des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes im Home-Office sind erneut Gegenstand einer Gerichtsentscheidung geworden. Das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg hat klargestellt: Wer in seiner Wohnung einen Brand erleidet ...

