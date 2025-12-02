Nach einem gebrauchten Wochen- und zugleich Monatsbeginn wird die Aufgabe "Jahresendrallye" für den Dax nicht leichter. Die im gestrigen Montagshandel erlittenen Kursverluste haben den Abstand des Index zur Marke von 24.000 Punkten weiter vergrößert. Gleichzeitig steigt damit das Risiko, dass es auf der Unterseite noch einmal krachen könnte. Einen Rücksetzer unter die 23.000 Punkte gilt es daher, unter allen Umständen zu verhindern. Anderenfalls ...

