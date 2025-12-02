Luzern (ots) -Das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit hat eine neue Geschäftsführerin: Ab 1. April 2026 übernimmt Laura Kopp auf Mandatsbasis die operative Leitung der Geschäftsstelle. Sie tritt die Nachfolge von Hannes Blatter an, der das Forum während der letzten 14 Jahre erfolgreich geführt und weiterentwickelt hat.Der Vorstand hat Laura Kopp in einem mehrstufigen Verfahren zur neuen Geschäftsführerin gewählt. "Wir freuen uns, mit Laura Kopp eine engagierte, erfahrene und gut vernetzte Persönlichkeit als neue Geschäftsführerin gewonnen zu haben", sagt Ida Glanzmann, Präsidentin des Luzerner Forums. "Mit ihrer Expertise wird sie das Luzerner Forum weiter stärken und neue Impulse setzen."Die gebürtige Luzernerin bringt langjährige Erfahrung in Kommunikation, Public Affairs und Verbandsmanagement mit. Seit November 2024 ist sie Partnerin und Mitinhaberin der Kommunikationsagentur media-work gmbh. Zuvor war sie sieben Jahre lang Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Mitglied der Geschäftsleitung beim nationalen Berufsverband EIT.swiss, wo sie unter anderem für Projekte im Bereich Unternehmensentwicklung, die interne und externe Verbandskommunikation sowie die politische Interessenvertretung verantwortlich war. Sie hat Politikwissenschaft, Volkswirtschaft und Informatik studiert und zudem verschiedene Weiterbildungen absolviert, darunter ein MAS in Leadership und Management sowie ein Nachdiplomstudium in NPO-Management.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kurzprofil Luzerner ForumDas Luzerner Forum vereinigt die führenden Akteure der Sozialversicherung und der sozialen Sicherheit am Wirtschaftsstandort Luzern. Das Luzerner Forum vernetzt das Wissen seiner Träger- und Partnerorganisationen und entwickelt so die Sozialversicherungen und die soziale Sicherheit in der Schweiz weiter.https://www.luzerner-forum.ch/Pressekontakt:Ida Glanzmann-Hunkeler, Präsidentin: +41 79 657 10 65Laura Kopp: +41 79 696 73 28Hannes Blatter: +41 79 277 21 40Original-Content von: Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061262/100936959