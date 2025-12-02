Seit dem 1. Dezember 2025 können Privatanleger deutlich länger über das Xetra-System der Deutschen Börse handeln: Der neue "Extended Xetra Retail Service" erlaubt ab sofort Käufe und Verkäufe zwischen 8 Uhr und 22 Uhr. Wer profitiert - und welche Einschränkungen es gibt. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 führt die Deutsche Börse den Extended Xetra Retail Service ein. Dadurch können - sofern der eigene Broker mitmacht - Aktien, ETFs und ETPs nun werktags ...

