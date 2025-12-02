Bad Berka (ots) -Das Team des Herzzentrums der Zentralklinik Bad Berka hat beim Bundeswettbewerb um "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" den 2. Platz erreicht. 6522 Stimmen wurden für die Schwestern und Pfleger abgegeben. "Wir sind für die breite Unterstützung der Thüringer, aber auch der Kolleginnen und Kollegen der RHÖN KLINIKUM AG und unseren verbundenen Kliniken von ASKLEPIOS und MEDICLIN sehr dankbar. Dass uns auch bekannte Künstler unterstützt haben, zeigt, dass Pflege geschätzt wird. Wir freuen uns über diesen Erfolg", erklärt Mario Schulter, Geschäftsführer der Zentralklinik.Die 122 Schwestern und Pfleger der Kliniken für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin, Rhythmologie und Kardiochirurgie hatten beim Thüringenentscheid unter 122 Nominierten gewonnen. "Der zweite Platz im Bundesentscheid bedeutet uns unheimlich viel und wir sind sehr stolz darauf. Dieser Erfolg ist ein Zeichen dafür, was möglich ist, wenn man füreinander einsteht und gemeinsam für eine Sache brennt. Der größte Gewinn jedoch an dieser ganzen Reise ist, dass wir als Team noch näher zusammengerückt sind - dass wir heute mehr denn je als eine Einheit auftreten", erklärt Stationsleiterin Ruth Abbe-Uth.Das Pflegeteam wurde beim Landes- und Bundeswettbewerb sowohl von Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege, des Funktionsdienstes, des ärztlichen und des Verwaltungsdienstes, aber auch von vielen Vereinen, die mit der Zentralklinik verbunden sind, unterstützt. "Ich bin sehr froh darüber, dass Pflege durch den Wettbewerb gesehen wird. Die Wertschätzung, die wir erfahren haben, ist zugleich auch ein Danke an alle, die in unserem Beruf arbeiten. Wir stehen für eine Pflege, die Kollegialität, Professionalität und Menschlichkeit vereint. Ich freue mich sehr", so Pflegedirektorin Christiane Jähnert.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6170486