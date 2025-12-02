Erfurt (ots) -Mit dem Online-Format "Junior ESC - Song Check" bietet KiKA eine spannende Möglichkeit, sich auf den Junior Eurovision Song Contest 2025 in Tiflis einzustimmen. In sechs kompakten Reaction-Clips kommentieren die beiden ehemaligen deutschen Teilnehmer*innen des Junior Eurovision Song Contest, Susan und Bjarne, ausgewählte Songs und Musikvideos der diesjährigen Teilnehmerländer. Die Videos sind ab sofort auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen.Statt eines Rankings geben Susan, deutsche Teilnehmerin im Jahr 2020 mit ihrem Song "Stronger with you" und Bjarne, deutscher Teilnehmer im Jahr 2024 mit "Save the best for us", persönliche Einschätzungen ab - etwa, in welchem Bereich des Wettbewerbs ein Beitrag besonders punkten könnte. Die Beiden bringen dabei ihre ganz unterschiedlichen Perspektiven ein und zeigen die kulturelle Offenheit und den europäischen Gedanken, die den Junior Eurovision Song Contest ausmachen.Zeitgleich mit den Reaction-Clips können JESC-Fans bei einem Tipp-Spiel auf kika.de auf ihre Favoriten setzen und tolle Preise gewinnen.Der Junior Eurovision Song Contest 2025 wird am 13. Dezember 2025 um 17:00 Uhr live bei KiKA übertragen - kommentiert von Felix Schmutzer (MDR Jump). Untertitel, Audiodeskription sowie Deutsche Gebärdensprache sind verfügbar. Parallel zur Show gibt es für Interessierte einen Chat auf kika.de: Dort können sich die Fans austauschen und Fragen stellen, auf die Felix Schmutzer live in der Show eingeht. Bereits vor der Live-Ausstrahlung stimmen die beiden ehemaligen Teilnehmenden Susan und Bjarne bei KiKA auf das Musik-Event ein.Verantwortlich bei KiKA ist Steffi Warnatzsch-Abra unter redaktioneller Mitarbeit von Jonas Wölke, Lea Scheel und Kim Heinze.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6170485