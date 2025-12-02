Der chinesische Elektroautohersteller BYD verbessert in Norwegen die Garantie für die Traktionsbatterie von E-Autos. Ab sofort gilt sie für acht Jahre oder 250.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintritt. Von der verbesserten Garantie profitieren nicht nur Neuwagenkäufer, sondern auch Bestandskunden. Bislang galt die Garantie zwar auch acht Jahre lang, aber nur bis zu einer Grenze von 200.000 Kilometern. Heißt: Von der Erhöhung um 50.000 Kilometer ...

