EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas hat sich positiv zu einer Aufweichung der CO2-Ziele der EU und neue Verbrenner nach 2035 geäußert. In Medien ist schon von einem "Weihnachtsgeschenk für die Industrie" die Rede. Doch die Aussagen des EU-Kommissars haben einen entscheidenden Haken - die Kraftstoffe. Und das neue "EU-Autopaket' könnte sich verspäten. Im Gespräch mit dem Handelsblatt antwortete Tzitzikostas auf die Frage, ob die EU nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
