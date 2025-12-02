Apple verweigert Indiens Pflicht-App wegen Datenschutzrisiken. Die indische Regierung verteidigt die Maßnahme, Kritiker warnen allerdings vor Überwachung. Die Aktie ist am Dienstag leicht im Plus.Apple plant nicht, der Vorgabe nachzukommen, seine Smartphones mit einer staatlichen Cybersicherheits-App vorzuinstallieren, und wird seine Bedenken gegenüber Neu-Delhi äußern, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Der Schritt der Regierung hatte zuvor Überwachungsbedenken ausgelöst. Die indische Regierung hat Unternehmen wie Apple, Samsung und Xiaomi angewiesen, innerhalb von 90 Tagen eine App namens Sanchar Saathi ("Kommunikationspartner") auf ihren Smartphones vorzuinstallieren. …

