Tuttlingen (ots) -Im Kreise ihrer engsten Familie ist die international bekannte, Tuttlinger Unternehmerin Dr. h. c. mult. Sybill Storz am vergangenen Freitag im Alter von 88 Jahren friedlich verstorben. Ihre Familie, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Verwaltungsrat des familiengeführten Medizintechnikunternehmens KARL STORZ trauern zutiefst um diesen schweren Verlust.Beeindruckende Persönlichkeit und UnternehmerinSybill Storz war eine leidenschaftliche Unternehmerin und Philanthropin. Sie verkörperte Erfolg und Unternehmergeist. In zweiter Familiengeneration widmete sie ihr Leben entschlossen dem Fortschritt in der Medizintechnik und dem Ausbau des elterlichen Familienunternehmens. Neben ihrem unermüdlichen beruflichen Einsatz trieb sie vor allem eines an: ihr soziales Engagement, insbesondere für notleidende Kinder und Familien. Ihr Lebenswerk beinhaltete auch Herausforderungen, die sie stets willensstark und mutig meisterte. Ihre Bereitschaft neue Wege zu gehen und ihr Blick für Details zeichneten sie bis zuletzt aus.Lebenswerk im Dienst der MedizinEnde der 1950er Jahre begann Sybill Storz ihr langes und erfolgreiches Berufsleben an der Seite ihres Vaters und Firmengründers Dr. med. h. c. Karl Storz in Tuttlingen. 1996 ging die Geschäftsführung nach dem Tod ihres Vaters an sie über. In den folgenden Jahren prägte sie das Familienunternehmen durch ihr Engagement, ihre Zielstrebigkeit und eine nachhaltige Wachstums- und Internationalisierungsstrategie. Mit persönlichem Einsatz, einem untrüglichen Gespür für die Trends in der Medizintechnik und einer beeindruckenden Fachkenntnis entwickelte Sybill Storz das Unternehmen zu einem innovativen und weltweit anerkannten Qualitätsanbieter und Partner des Gesundheitswesens. 2019 übergab sie die Führung an die dritte Generation, ihren Sohn Karl-Christian Storz, und übernahm fortan den Vorsitz des Verwaltungsrats. Ende 2023 gründete sie gemeinsam mit ihrem Sohn die KARL STORZ Stiftung und übernahm deren Vorstandsvorsitz, um die sozialen Aktivitäten der Familie in ihrer Heimatregion und in Entwicklungsländern zu bündeln und für immer zu verankern. In diesem Rahmen setzte sie unter anderem mit dem TUTORAMA Mach-Mit-Museum einen echten Herzenswunsch in die Tat um und erschuf einen einmaligen Ort für Kinder und Jugendliche in Tuttlingen, der den Nachwuchs spielerisch für MINT-Fächer begeistert, ihre Neugierde weckt und vor allem auch für finanziell schwächere Familien zugänglich ist.AuszeichnungenSybill Storz erhielt im Laufe ihres Lebens zahlreiche Auszeichnungen als Unternehmerin und für ihr Lebenswerk, wie zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz am Bande, die Aufnahme in die französische Ehrenlegion als "Chevalier de la Légion d'Honneur", mehrere Ehrendoktorwürden im In- und Ausland sowie Ehrenmitgliedschaften und Orden diverser medizinischer Gesellschaften weltweit.