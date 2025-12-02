Es gibt Aktien, die sind heute weitgehend unbekannt und wenig beachtet, und dennoch sind sie sehr interessant. Eine solche ist die von Intellistake Technologies. Bis Mitte 2025 lag der Kurs bei 0,10 bis 0,13 CA$ (kanadische Dollar), dann explodierte der Kurs auf rund 4 CA$. Mittlerweile korrigierte er wieder deutlich und liegt am Dienstag aktuell bei 2,10 CA$. Lohnt sich hier ein Einstieg? Blockchain und KI wachsen dynamisch Kryptowährungen sind ...

