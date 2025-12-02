Die Programmiersprache Zig zieht nach zehn Jahren bei GitHub um - aus Frust über vernachlässigte Actions, chaotische Job-Scheduler und Microsofts KI-Kurs. Warum die Stiftung jetzt zu Codeberg wechselt und was das für die Community bedeutet. Die Zig-Community zieht die Reißleine: Nach zehn Jahren auf GitHub hat die Stiftung hinter der Programmiersprache die Plattform verlassen und ihre Entwicklung auf Codeberg umgezogen. Das erklärt Zig-Gründer Andrew ...Den vollständigen Artikel lesen ...
