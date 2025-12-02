Die Programmiersprache Zig zieht nach zehn Jahren bei GitHub um - aus Frust über vernachlässigte Actions, chaotische Job-Scheduler und Microsofts KI-Kurs. Warum die Stiftung jetzt zu Codeberg wechselt und was das für die Community bedeutet. Die Zig-Community zieht die Reißleine: Nach zehn Jahren auf GitHub hat die Stiftung hinter der Programmiersprache die Plattform verlassen und ihre Entwicklung auf Codeberg umgezogen. Das erklärt Zig-Gründer Andrew ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.