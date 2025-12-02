Stuttgart (ots) -Benjamin Goodson wird neuer Chefdirigent des SWR Vokalensembles. Goodson tritt im September 2028 die Nachfolge von Yuval Weinberg an.Benjamin Goodson ist aktueller Chefdirigent des Niederländischen Rundfunkchores und stand zuletzt 2024 am Pult des SWR Vokalensembles - mit Motetten von James MacMillan und Johann Sebastian Bach. In der laufenden Spielzeit wird Goodson das SWR Vokalensemble gleich zweimal dirigieren: im Januar 2026 im Rahmen eines Performance-Konzerts unter dem Titel "Knoblauch und Rattengift" mit inszenierten Madrigalen und Songs von Barock bis Berio, außerdem im Juli 2026 mit Musik von Kurt Weill, Mike Svoboda und Benjamin Britten unter dem Motto "Krieg und Frieden".SWR Vokalensemble steht für Innovation, Virtuosität und unerschütterliche HingabeBenjamin Goodson: "Ich bin tief bewegt und freue mich sehr, ab 2028 Chefdirigent des SWR Vokalensembles zu werden. Für mich steht das SWR Vokalensemble für Innovation, Virtuosität und eine unerschütterliche Hingabe an die Kunst des Chorsingens. In jeder Probe und jeder Aufführung spürt man seine musikalische Klarheit, seine emotionale Aufrichtigkeit und seine kompromisslose Leidenschaft für das, was es tut. Beim SWR Vokalensemble ist Experimentierfreude nicht nur möglich, sondern wird erwartet - und die Frage "Was ist für einen Chor möglich?" wird immer wieder mit Mut und visionärer Vorstellungskraft gestellt. Mit großer Vorfreude blicke ich auf dieses nächste Kapitel, gemeinsam mit dem Ensemble und der Leitung, und bedanke mich herzlich für das Vertrauen."Benjamin Goodson, der britische und deutsche Wurzeln in sich vereint, wurde 1990 in Hertfordshire im Norden von London geboren. Goodson studierte in Oxford am Hertford College Musik und wurde drei Jahre nach seinem Abschluss als Director of Music an die Universität Oxford berufen - eine Position, die seit der Saison 2020/21 zugunsten der Aufgabe als jüngster Chefdirigent des Netherlands Radio Choir aufgab. Heute lebt er in Berlin und verbindet seine internationale Karriere als Dirigent und Künstler mit seiner Lehrtätigkeit im Masterstudiengang Chordirigieren am Conservatorium van Amsterdam.Darüber hinaus ist er ein gefragter Gast bei vielen der führenden Chöre weltweit, darunter die BBC Singers, der Rundfunkchor Berlin, Chamber Choir Ireland, Chorwerk Ruhr, der Vlaams Radiokoor, der Ungarische Nationalchor und die Taipei Chamber Singers. Dabei liegt sein Fokus auf dem zentralen A-cappella-Repertoire des 20. Jahrhunderts. Er engagiert sich intensiv für zeitgenössische Musik und für die Zusammenarbeit mit Komponistinnen und Komponisten. Seine Aufnahmen und CD-Produktionen wurden mit renommierten Preisen ausgezeichnet und belegen seinen internationalen Rang. Große Beachtung erhielten auch die von ihm konzipierten innovativen Konzertformate vom inszenierten Konzert über performative und multimediale Konzepte bis hin zu genreübergreifenden Veranstaltungen.Lebendigkeit, Klarheit und emotionale TiefeAnke Mai, SWR Programmdirektorin Kultur, Wissen und Junge Formate: "Mit Benjamin Goodson konnten wir einen der international gefragtesten Dirigenten der jungen Generation für das SWR Vokalensemble gewinnen. Neben seiner großen Präzision und tiefen Leidenschaft für Chorgesang widmet er sich auch der Entwicklung innovativer Wege, Chormusik erfahrbar und erlebbar zu machen. Benjamin wird das Vokalensemble bereichern und uns alle auf neue Wege mitnehmen, mit Lebendigkeit, Klarheit und emotionaler Tiefe. Darauf dürfen wir uns sehr freuen."Wunschkandidat und Idealbesetzung mit spannenden ZukunftsvisionenChorvorstand des SWR Vokalensembles und Managerin Dorothea Bossert: "Wir haben allen Grund zu großer Freude. Wir freuen uns zum einen auf weitere drei produktive Jahre der geschätzten vertrauensvollen Arbeit mit Yuval Weinberg. Zum anderen freuen wir uns, dass es unserem Ensemble mit seinen musikalischen Qualitäten und seinem klaren Profil erneut gelungen ist, ab 2028 einen weltweit heiß gehandelten Spitzendirigenten und unseren absoluten Wunschkandidaten als Nachfolger für uns zu begeistern. Mit seiner großen künstlerischen Authentizität und seinem musikalischen Feinsinn ist er für uns die Idealbesetzung, um unsere Entwicklung mit seinen spannenden Zukunftsvisionen zu bereichern."Pressekontakt:Matthias Claudi, Tel. 0711 929 12219, matthias.claudi@SWR.deBildkommunikation: Tel. 07221 929 26868, foto@SWR.de, ARD-foto.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6170551