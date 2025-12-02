Am 2. Dezember 2001 jagte die Pleite des Energiekonzerns Enron Schockwellen um den Globus. Die Insolvenz gilt als einer der größten Unternehmensskandale der modernen Finanzgeschichte und ihre Auswirkungen für die globale Wirtschaftswelt sind bis heute zu spürenDer spektakuläre Kollaps entlarvte ein weitreichendes Netzwerk aus Bilanzmanipulationen, Zweckgesellschaften und systematischen Täuschungen, die jahrelang unentdeckt geblieben waren. Als Folge dieses Skandals änderte sich das Verständnis von Unternehmensführung, Wirtschaftsprüfung und Finanzaufsicht nachhaltig und führte zu tiefgreifenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
