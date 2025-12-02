Ein nordamerikanischer Energie-Riese beeindruckt mit einer Stabilität, die selbst in volatilen Marktphasen kaum jemand erreicht. Die Grundlage dafür liegt tief im Boden: Das Unternehmen profitiert von einer außergewöhnlich robusten Förderbasis, die selbst über mehrere Jahrzehnte hinweg konstante Produktionsmengen ermöglicht. Genau deshalb gilt der Konzern als besonders widerstandsfähiger Energiewert und bietet Anlegern ein interessantes Set-up.Operativ läuft es besser als bei vielen Wettbewerbern. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.